Estamos esperando un cambio: Sandra Góngora

¿Cómo empezó este sueño de ser bolichista profesional?

— Conocí el boliche por mis papás, ellos se conocieron jugándolo. Desde chiquita me enamoré del boliche, mis papás me orientaron, pero no me obligaron a seguir los pasos de mi mamá, quien fue seleccionada nacional, fue mi ejemplo, pero siento que lo traía en la sangre.

¿A qué edad te convenciste de que el boliche era el deporte al que te querías dedicar?

— Mi primer torneo en nacional infantil fue a los 9 años, esa es la edad en que puedes iniciar a competir. Como no tuve un muy bien evento, me dolió mucho no ganar, pero como fueron pasando los años comenzaron a llegar las medallas y me gustó, sacrifiqué lo que haces de niña.

Fue a los 10 años en los que yo supe que quería ser la mejor, es una carrera de más de 20 años.

¿Qué tan difícil es hacer una carrera cuando la mayoría lo ve como un hobbie?

— La verdad yo lo veo como un sueño, desde chiquita sueñas con ser la mejor, aunque hay muchos obstáculos. Lo difícil de la carrera de un deportista en México es que no hay muchos apoyos.

Cuando no tienes ese apoyo, desde chiquita me empecé a preocupar por ver como podía salirme con la mía, cuando estudiaba solamente tenía competencias nacionales. Cuando me doy cuenta que al obtener medallas puedo conseguir becas de deportista en el INDE. Siempre me enfoqué a ser la mejor porque me ayudaba a poder solventar los eventos, mi equipo de boliche. Actualmente me dedico cien por ciento del boliche, porque tengo la oportunidad de representar marcas, y gracias a los patrocinadores es que los deportistas podemos cumplir sueños.

¿Crees que los recursos deportivos están mal enfocados en México?

— Yo desconozco con la nueva administración los planes que tengan, yo le tengo mucha fe a Ana Gabriela Guevara, porque ella vivió en carne propia cuando no había apoyo para los deportistas. Los deportistas estamos esperando ese cambio en nuestro país, porque cuando tienes a alguien en el mando del deporte y conoces su trayectoria y piensas que las cosas pueden cambiar porque ella ya lo vivió.

En un estado muy futbolero ¿Es difícil posicionar este deporte?

— Cuando el mexicano no es futbolista todo es complicado.

Nuestro país en general es el deporte más popular es el soccer y sí se batalla para pedir apoyos. Yo estoy en una lucha constante defendiendo mi deporte, por que es un deporte que la gente creé que es un buen hobbie, pero en muchos países es considerado igual de importante que el soccer. Las jugadoras de Malasia, de Singapur, son super famosas en su país, por que sus comités se encargan de que todos sus deportistas tengan el mismo nivel.

Sigue el boliche sin ser considerado como deporte para los Juegos Olímpicos ¿Cuál es tu opinión al respecto?

— Es un sueño (poder ir a Juegos Olímpicos), a veces el deportista como tal no puede hacer muchas cosas.

Estamos muy cerca, a lo mejor a mi no me toca jugar unos Juegos Olímpicos pero me encantaría saber que en algún momento vamos a ser olímpicos. Pertenecemos al ciclo olímpico hasta los Juegos Panamericanos. Nosotros competimos en los World Games, en los juegos del mundo.