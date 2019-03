'Atlas sufre por el mal momento que vive': Nicolás Pareja

Atlas atraviesa una situación complicada. Tras seis derrotas consecutivas en el Torneo Clausura 2019, el ánimo del plantel está tocado. Los jugadores rojinegros reconocen el sufrimiento y dolor que provoca el momento actual. Al equipo tapatío le urge una victoria para calmar la tempestad que se vive desde hace tiempo.

“Es dura la verdad, al principio me tocó vivirla afuera porque no estuve en varios partidos. Pero se sufre, veo a mis compañeros sufrir y eso duele, porque estamos muy comprometidos con el club. Lo primero que vi al llegar fue el compromiso de cada jugador y no es fácil encontrar en un club jugadores que se comprometan tanto”, explicó el defensor central Nicolás Pareja.

🎥 La mala racha del Atlas. “Es dura, al principio me tocó vivirla de afuera, pero se sufre, veo a mis compañeros sufrir y eso duele”: Nicolás Pareja. @ASMexico @US_diarioas pic.twitter.com/TIe2nsJpyJ — César Huerta Salcedo (@huerta_cesar) March 26, 2019

“Muchos nacieron acá futbolísticamente hay un grupo homogéneo que trata de ir siempre al mismo lado. Con altibajos, pero es un grupo con chicos jóvenes qué hay que juntarse, transmitirles experiencia, ellos transmitir sus ganas y salir adelante con trabajo. Con la llegada de Leandro (Cufré) buscamos aprender, hacer lo que nos pide del equipo y juntos vamos a salir adelante”, añadió este martes.

Para salir adelante, el Atlas mantiene la fe. “Trabajando, no queda otra, hacerse fuertes. Es la primera vez que me toca vivir una situación así, en los clubes hay momentos que los resultados no se dan y no hay otra que estar unidos. Sería vital que afición, club y jugadores sean un bloque. Eso me enseñaron los años en el futbol, que las cosas importantes se consiguen como bloque en un club”, aseveró.

“Entiendo que en el futbol hay momentos y cuando los momentos no son buenos, hay que agachar la cabeza y meterle más, trabajar, sacrificio, ganas, compromiso, pero en esos aspectos estoy tranquilo porque no negocio ninguno. No entreno al 90 por ciento, nunca lo hice en toda mi carrera, da igual la edad o donde esté. Te repito: la adaptación, lo que me debía pasar en septiembre me pasa ahora porque tuve una lesión extensa. Debo adaptarme al futbol mexicano, a los compañeros, a los campos, a la altura, obviamente no es fácil, pero hay que hacerlo, para eso vine acá”, sentenció.

Además del mal momento colectivo, Nicolás Pareja también acaba de atravesar por un trago amargo en lo individual. Con Guillermo Hoyos como técnico, fue excluido “borrado” del plantel, pues dejó de considerarlo. Ahora, con Leandro Cufré, tiene una nueva oportunidad de mostrarse en la cancha.

“Llegué y me lesioné para un par de meses, con una intervención de por medio, se alargó más de lo previsto, fue muy frustrante, pude recuperarme y volver. Estuve bien de la lesión, tengo fuerza, entré bien contra Morelia, aguanté bien. Después, el partido con Chivas, soy autocrítico y he cometido un error claramente. Después, ha sido una decisión técnica, físicamente estaba en perfectas condiciones, desde que volví de la lesión estuve perfecto. Fue una decisión técnica, en ningún momento tuve una recaída, ningún problema físico. Estaba al 100 con ganas de aportar, pero la decisión técnica había que aguantarla hasta que llegara la oportunidad. Con la confianza del profesor Cufré volví a jugar y debemos ver hacia adelante”, concluyó Nicolás Pareja.

