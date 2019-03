Conor McGregor anuncia su retiro de MMA

El peleador irlandés, Conor McGregor anunció mediante sus redes sociales su retiro oficial de las Artes Marciales Mixtas, disciplina en donde se convirtió en uno de los máximos referentes y múltiple campeón de las distintas categorías.

Te puede interesar: El golpe que lesionó a Tectito Corona y lo dejó fuera del Tri

"Hey chicos anuncio rápido, he decidido retirarme del deporte formalmente conocido como "arte marcial mixto" hoy. Deseo que todos mis viejos colegas avancen en la competición. Ahora me uní a mis ex socios en esta empresa, ya jubilado. Piña colada adecuada en mí amigos!", escribió a través de su cuenta de Twitter.

Hey guys quick announcement, I’ve decided to retire from the sport formally known as “Mixed Martial Art” today.

I wish all my old colleagues well going forward in competition.

I now join my former partners on this venture, already in retirement.

Proper Pina Coladas on me fellas!

— Conor McGregor (@TheNotoriousMMA) March 26, 2019