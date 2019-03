Conor McGregor es investigado en Irlanda por abuso sexual

Conor McGregor anunció la madrugada de este martes su retiro pero ahora se habla más de la acusación que hay contra él por presunto abuso sexual.

El New York Times informó que el ex campeón de la UFC fue denunciado en diciembre pasado por agresión sexual en Europa y está siendo investigado por la Policía de Irlanda.

La denunciante señaló que lo hechos ocurrieron en el Hotel Beacon de Dublín. La policía irlandesa cuenta con las grabaciones de las cámaras de seguridad de ese día y que también tiene fuentes anónimas de que el ex peleador estuvo en la única suite de dos habitaciones del hotel.

McGregor fue detenido el pasado 17 de enero por este hecho, pero fue liberado después de rendir su declaración.

Esta noticia se dio a conocer poco después de Conor anunciara su retiro a través de un breve comunicado que publicó en Twitter. "Hola chicos, un anuncio rápido: he decidido retirarme de ese deporte formalmente llamado como artes marciales mixtas hoy. Deseo lo mejor a mis ex compañeros de aquí en adelante. Ahora me uno a mis ex colegas en esta aventura desde el retiro”, fue el mensaje que compartió.

Conor McGregor, de 20 años, fue campeón de UFC en peso pluma (2015 y 2016) y de peso ligero (2016 a 2018). Su última pelea fue en octubre de 2018, en la que fue superado por Khabib Nurmagomedov.