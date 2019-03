Jueza de línea es quemada con agua caliente tras error de compañero

Un hecho lamentable se presentó en la Liga Sanjuanina de Futbol, en Argentina, cuando la jueza de línea Rosana Paz fue quemada con agua caliente por aficionados del equipo local, Marquesado.

De acuerdo con información del sitio Infobae, en los minutos finales del encuentro en el que Marquesado vencía 1-0 a San Martín, el árbitro asistente número uno cometió un error por lo que los aficionados locales enfurecieron y se desquitaron con Rosana, lanzándole un termo con agua caliente en la espalda.

Faltaban dos minutos para que terminara el partido y sentí que me arrojaron un líquido caliente en la espalda. En ese momento, llamé al árbitro principal para comentarle lo que pasó y pedí que me echaran agua fría para calmar el ardor. Ellos quisieron suspender el partido, pero llegamos a un acuerdo para que terminara reglamentariamente”, declaró la árbitro al medio Telesol diario.

Paz, de 46 años, fue atendida de las quemaduras y ampollas por un médico en el vestidor y ahora debe cuidarse de las infecciones.

"Ojalá esto no vuelva a pasar, porque fui yo, pero pudo ser alguno de mis compañeros. Esto provoca que la imagen del deporte se desvirtúe. Uno hace esto por pasión y no me van a detener”, comentó la jueza de línea.