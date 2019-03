VIDEO: Narrador es suspendido por comentarios machistas sobre mujer árbitro

Sergio Vessicchio es un narrador italiano que se metió en un auténtico problemón por unos comentarios totalmente fuera de lugar contra una mujer árbitro en un duelo de divisiones inferiores entre Agropoli y el Sant Agnello, al argumentar que no era apta para pitar el encuentro.

Al inicio del compromiso por la Tercera División, Vessicchio manifestó su punto de vista respecto al trabajo de la mujer silbante, pero las críticas no se hicieron esperar al viralizarse sus comentarios de carácter machista: "Le pediría al director (de cámara) que enmarque a la ayudante, que es algo que no se puede ver. Es asqueroso ver a las mujeres que vienen a ser árbitros en una liga… en donde los clubes se gastan cientos de miles de euros… es una broma de la Federación”.

Vessicchio no paró ahí, pues continúo desprestigiando la labor de la árbitro Annalisa Moccia, aunque más tarde se percató del impacto que habían causado sus palabras, por lo cual le fue retirada su licencia como cronista y fue suspendido por parte del Orden de los Periodistas italianos.

Al respecto Marcelo Nicchi, presidente de la Asociación de los Árbitros italiana (AIA) manifestó su indignación por los comentarios de Vessicchio y respaldó el trabajo de la silbante: "Me quedo sin palabras por las incalificables y discriminatorias frases usadas por el periodista Sergio Vessicchio, narrador deportivo de una televisión local, hacia nuestra árbitra Annalisa Moccia, solo porque es una mujer”.

Más tarde, a través de redes sociales el relator ofreció disculpas y recalcó que no es sexista, pues simplemente se expresó mal: “Me equivoqué e hice una tontería. Me expresé mal. No soy sexista y haría que las mujeres gobernaran el mundo. Ataqué al sistema y la Federación, me equivoqué al expresar mis pensamientos”.