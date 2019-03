Cardozo no ve seguro su permanencia en Chivas

El contrato de José Saturnino Cardozo con Chivas termina en junio. Además, el equipo atraviesa por un mal momento, tras quedar eliminado de la Copa MX y fuera de la zona de calificación en el Clausura 2019. Por eso, el propio técnico no siente segura la permanencia en el club. Se enfoca en los seis partidos que restan a la campaña y nada más, pues asegura que en el Guadalajara siempre hay “alerta para todos”.

Es por todo eso que ni siquiera desea hablar de la International Champions Cup, donde Chivas enfrentará en julio a Roma, Benfica y Atlético de Madrid. Hoy mismo es imposible asegurar quién estará en la banca rojiblanca para esos encuentros. “Estamos enfocados en este torneo primero por la situación que estamos. Es una situación incómoda, no estamos donde queremos, Chivas siempre debe estar en los primeros lugares y no estamos logrando el objetivo, pero los muchacho están trabajando, están ocupados. Sólo depende de nosotros, el enfoque que tenemos es el partido de Pumas, el domingo”, explicó.

“El futuro uno no debe preocuparse tanto porque uno no sabe. Nos enfocamos en el torneo, en estar donde merece la institución, el equipo tiene que estar en una otra posición. Debemos trabajar para poner a Chivas donde merece, estamos muy comprometidos y a la vez molestos por la situación que estamos. No dejamos de trabajar y creer en el plantel, nosotros lo armamos y sabemos el compromiso qué hay del jugador a la institución”, añadió el paraguayo.

“El futuro nadie sabe, uno se ilusiona, sueña… pero lo que nos enfocamos es el partido del domingo, paso a paso y saber que matemáticamente depende de nosotros estar en la Liguilla. Debemos esperar que pasen los seis partidos porque tenemos muchas posibilidades de pelear más arriba, depende nosotros. Entra a la Liguilla depende de nosotros porque te da incluso para soñar con terminar más arriba. No miro más allá de estos partidos y la obligación de estar en la Liguilla”, sentenció Cardozo.

Sabe que por ahora los focos rojos están encendidos. “En Chivas siempre hay alerta para todos porque es un club grande y lo que representa nuestra afición. La institución te obliga a estar arriba y cuando no, lógicamente hay muchos rumores. Donde me enfoco es en el trabajo día a día y el convencimiento del plantel para buscar resultados. Tenemos un diálogo importante con la directiva todos los días, nos gusta trabajar, estar comprometidos con el proyecto. No pierdo tiempo en fijarme en otra cosa que no sea trabajo, el convencimiento y que el equipo funcione y gane, para que esté en la posición que queremos”, señaló.

“El respaldo siempre viene bien, pero nos enfocamos en ganar, me gusta ganar igual que a mis jugadores. Tenemos que creer en lo que hacemos, que estando unidos somos un equipo peligroso. De ahí en mas, no me enfoco en otra cosa, tenemos una buena relación con la directiva, están en el mismo barco y no puede haber división. No tolero trabajar en una directiva que va por un lado y nosotros por otro, porque significaría que no estamos todos comprometidos, aquí vamos todos juntos, comprometidos. Cuando ganamos, estamos juntos y cuando no, buscamos la solución para encontrar el camino de poner a Chivas en el lugar que merece”, concluyó José Saturnino Cardozo.