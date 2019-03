Ex estrella de NBA revela no estar en el Salón de la Fama por 'odiar a los gays'

Tim Hardaway, ex jugador de la NBA y una de las máximas estrellas de Golden State Warriors mencionó que no logró inmortalizar su nombre en el Salón de la Fama luego de las polémicas declaraciones que realizó en 2007, donde dijo odiar a las personas homosexuales.

"Odio a los gays. No me gustan y no me gusta estar cerca de ellos. Soy homófobo. No deberían existir en el mundo ni en Estados Unidos", fueron algunas de las palabras que expresó años atrás, y de las cuales se arrepiente, ya que considera que con ellas, sentenció el no ingresar al Salón de la Fama, aunque los Miami Heat sí retiraron la indumentaria con el número '10' en honor a él.

"La razón por la que no estoy en el 'Hall of Fame' es por lo que dije en 2007 sobre los gays y lo entiendo. Herí sentimientos de mucha gente y estuvo mal por mi parte. Desde entonces he tratado de cambiar lo que hice mal. Es lo que siempre me dijeron mis padres: si haces algo mal, enfréntate a tus errores y no te escondas", dijo a Hoopshype.

El estadounidense cambió su manera de pensar desde que comenzó a trabajar con grupos LGBTQ, y ahora busca la igualdad en la sociedad. "He intentado hacer lo correcto apoyando a los gays y a los trans. Quiero que la gente les entienda, que no les traten como a personas diferentes. Que no les insulten o les miren mal, porque son personas como cualquiera. Deberían poder disfrutar de la vida como uno más, con libertad y alegría".

