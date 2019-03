Mier y el plantel de Chivas, “a muerte” con Cardozo

El respaldo al técnico de Chivas es a muerte, por parte de los jugadores. Los gritos en el Clásico Nacional desataron la crisis: “¡fuera Cardozo, fuera Cardozo!”. Pero el defensor central rojiblanco, Hiram Mier, aseguró este jueves que el plantel apoya la permanencia del técnico paraguayo, a pesar de que los resultados no se han dado últimamente.

PATTY LÓPEZ SE OFENDE POR LO QUE LE HIZO CHUCKY LOZANO

“Más que presión nos ayuda a saber que las cosas no están saliendo bien y debemos mejorar a como dé lugar. Trabajamos en este receso, estamos a muerte con el profesor, se trabaja muy bien con él, pero no se han dado los resultados. Estamos enfocados en hacer muy bien las cosas, salir a ganar y sacar los tres puntos”, explicó Mier.

El zaguero central asumió la culpa que tiene el plantel. “Cada quien tiene su responsabilidad: nosotros jugamos, ‘Pepe’ no es el que juega. Él plantea el equipo, decide la estrategia y quién juega, analiza al rival y nosotros debemos actuar. A veces el planteamiento puede ser el mejor, pero si el jugador no está al 100 no se dan las cosas. Por circunstancias, lo resultados no se han dado, pero trabajamos bien, se analiza bien al rival, se plantea bien el partido”, aseveró.

“A veces cambia por una circunstancia u otra, porque te anotan rápido o porque pierdes un jugador y eso te modifica completamente el partido. Pero todos estamos comprometidos con la institución, yo estoy muy agradecido de la oportunidad que me están dando. Busco demostrar que quiero estar aquí, quiero aportar y estar en la Liguilla, donde torneos atrás no se había estado. Todos tenemos ese mismo objetivo”, agregó el futbolista de Chivas.

Incluso, reconoció que en lo personal también ha tenido un bajón. “Siempre se busca tener esa regularidad, yo en lo físico y en el trabajo me he sentido bien, pero siempre hay cosas por mejorar. No digo que he jugado todos los partidos perfectos, siempre hay detalles por mejorar. Se que en ocasiones me faltó algo por hacer y es lo que debemos ver que cada quien haga su mejor partido para que el equipo esté bien. En las primeras jornadas se veía el equipo muy ordenado, muy intenso, con precisión y eso que nos llevó a sacar el resultado. Me he sentido bien, mis compañeros también, el bajón o el bache es colectivo. A veces teníamos oportunidades adelante y no concretábamos o nos llegaban y metían gol al arranque. Trabajamos para hacer partidos perfectos los que nos quedan”, sentenció.

Los rumores aseguran que si Chivas queda eliminado en la primera fase, José Saturnino Cardozo se irá. Pero Hiram Mier no tiene eso en mente. “Hemos pensado en estar en Liguilla, creo que todos estamos con la misma mentalidad de estar ahí. Al menos yo no pienso en no calificar. Dependemos de nosotros, tenemos la gran oportunidad de estar ahí, quiero estar ahí y voy a trabajar para eso”, finalizó el defensor central rojiblanco.

Chivas olvidará las formas ante Pumas, con tal de ganar

Tanto urge el triunfo a Chivas, que las formas quedarán de lado el próximo domingo, cuando visite a Pumas. El plantel rojiblanco asegura que en Ciudad Universitaria lo importante será conseguir los tres puntos, sin importar si se juega bonito o no. La victoria es lo único que le sirve al Guadalajara para seguir con aspiraciones de calificar.

“Sabemos todos en el plantel que es un partido importante, que si no se suma te alejas cada vez más de Liguilla. Estamos cerca y sumando tres puntos puedes escalar posiciones para ir pensando en el siguiente partido y escalar más. Es indispensable ganar como sea, se juegue bonito o no… la idea es jugar bonito, agradar a la gente y ganar. Buscarnos tener ese orden, esa intensidad que mostramos al inicio del torno y que eso nos lleve a sacar el triunfo”, explicó este jueves Hiram Mier.

Chivas no está lejos de la zona de calificación. Se ubica en el puesto 11 de la clasificación, con 15 puntos, a sólo dos del octavo lugar. Por eso, ganar de visita a Pumas es indispensable.

“Estamos todos muy cerca, la diferencia de puntos es poca, en un partido o dos estas escalando posiciones. Sí fue una semana muy dura la del Clásico, por las derrotas, pero le dimos vuelta a la pagina. La gente no la pasó muy bien en esa semana porque no le dimos la alegría que queríamos darles. Decirles que estamos trabajando para este fin de semana ganar, los partidos que vengan también ganar y escalar posiciones para estar en Liguilla”, añadió el defensor.

Por si fuera poco, Chivas tiene otro motivo para necesitar el triunfo, sea como sea. El descenso aparecerá nuevamente en el panorama del Guadalajara a partir del próximo torneo, si no mejora en el cierre del Clausura 2019. El Rebaño Sagrado arrancará el siguiente año futbolístico muy cerca del fondo de la tabla porcentual.

“Es algo que lo tenemos en mente también, significa que los últimos torneos no se sumó como se debía sumar y por ende no se calificó a la Liguilla. Pensamos primero en el domingo, es un partido importante que nos puede catapultar y de ahí empezar a sumar. Nos restan muchos puntos que nos pueden ayudar a separarnos de ese tema y no arrancar tan abajo el torneo siguiente”, finalizó Hiram Mier.