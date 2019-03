Patty López, 'ofendida' por lo que le hizo Chucky Lozano

Patty López, conductora deportiva de TV Azteca, compartió mediante sus redes sociales que el futbolista mexicano, Hirving Lozano, la bloqueó de Twitter, noticia que la tomó con humor, mencionando que estaba 'devastada'.

"Me encontré a este par de cracks. También descubrí que Chucky me tiene bloqueada en Twitter e Instagram (evidentemente no lo conozco, hoy es la primera vez en mi vida que lo veo jaja no entiendo)", escribió la guapa conductora deportiva.

Me encontré a este par de cracks.. También descubrí que el “Chucky” me tiene bloqueada en Twitter e Instagram 😂 (Evidentemente no lo conozco, hoy es la primera vez en mi vida que lo veo jaja no entiendo 😂) #asílascosas 🤷🏻‍♀️ @GutiGalaviz pic.twitter.com/8Ud6fqUAD2 — Patty López de la C (@pattylopezdelac) March 27, 2019

Horas después, subió la captura de pantalla donde mostró que el elemento del PSV Eindhoven realmente la tiene bloqueada de las distintas redes sociales. "Así las cosas. Estoy devastado por esta noticia amigos".

Estoy devastada por esta noticia amigos 😂😅🤷🏻‍♀️ pic.twitter.com/jHne2Rt4M4 — Patty López de la C (@pattylopezdelac) March 28, 2019

Hirving Lozano fue uno de los elementos claves durante la fecha FIFA para enfrentar a la Selección de Chile, partido en donde contribuyó con una anotación, misma que lo ayudó a demostrar el buen nivel que aún mantiene.





















