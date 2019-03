VIDEO: Maradona se luce con baile junto a niña que padece cáncer

View this post on Instagram

Hoy en @Dorados compartimos un momento del entrenamiento con la gente de @GanacOrg, una organización de Sinaloa que ayuda a chiquitos enfermos de cáncer. No sabía si subirlo, porque estuve leyendo algunos comentarios y la verdad es que las redes sociales no tienen nada de social. Al contrario, la gente sólo escribe barbaridades. Pero bueno, yo espero que sean respetuosos con Gema y mis amigos. Ellos se lo merecen, saludos!