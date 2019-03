Raúl Jiménez presume la máscara que le regaló Sin Cara

Raúl Jiménez y el luchador de la WWE, Sin Cara, han forjado una amistad a lo largo de los años. Ambos se han expresado su admiración y respeto e incluso se han hecho regalos. En estad ocasión el futbolista presumió que recibió un presente del gladiador.

A través de Twitter, Jiménez presumió que recibió una máscara de Sin Cara que fue diseñada especialmente con los colores del Wolverhampton, club en el que milita el delantero azteca.

A principios de marzo, Sin Cara había prometido que le enviaría la máscara para que pudiera celebrar sus goles con los Wolves.

Wishing @Wolves ⚽️ and my friend @Raul_Jimenez9 all the best❗️

Que sigan los Exitos querido amigo🙏🏼. #TodosSomosSinCara #RJ9 pic.twitter.com/m4C6C6kUqn

— Sin Cara (@SinCaraWWE) March 9, 2019