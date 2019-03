¡Adiós haters! 'Chicharito' voltea a ver a la gente que lo apoya

Javier Hernández ha estado en la mira de todos los aficionados mexicanos, luego de responder tuits a sus 'haters'; sin embargo, no se olvidó de la gente que lo apoya constantemente, agradeciéndoles mediante un mensaje publicado en sus redes sociales.

"Muchísimas gracias por todos los mensajes que me mandan por DM o por Twitter! Si contesto a los 'haters' no significa que no vea, valore y agradezca a toda esa gente que ve siempre lo positivo y apoya a pesar de todo! Nunca he dudado que son más los que apoyan y desean puras cosas chingonas! A todos ellos, GRACIAS", fue el texto que compartió el atacante mexicano.

Concluyendo: "yo seguiré disfrutando de esta vide que he escogido, luchado y conseguido. Espero que les llegue todo por lo que sueñan y trabajan todos los días".

Chicharito fue uno de los convocados por Gerardo Martino para la reciente fecha FIFA que pasó, donde contribuyó con un gol en el partido ante Paraguay, el cual ganó el Tricolor por 4-2 y con el que concluyeron sus compromisos en Estados Unidos.

