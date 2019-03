Alba Carrillo explotó contra Courtois: 'Si tienes dos hijos vigila tu pito'

Hace unas semanas diversos medios españoles dieron a conocer que el guardameta del Real Madrid, Thibaut Courtois y la modelo Alba Carrillo habían comenzado una relación, sin embargo, la exposición mediática le vino mal al noviazgo y luego de varias veces que el belga negó la relación, la ruptura fue inevitable, generando que la modelo confesara que sí mantenían un amorío y arremetió contra el portero del equipo merengue.

Las palabras de la modelo se dieron en respuesta a las declaraciones de Courtois en las que desmintió la relación y manifestó que “el escándalo podría afectar a sus hijos en un futuro” a lo que la modelo respondió severamente molesta: “Si tienes dos hijos vigila tu pito, porque no te lo voy a tener que vigilar yo”, mencionó durante el programa “Ya es Mediodía” de la cadena Telecinco donde es colaboradora.

Y para terminar con el asunto, le mandó un contundente mensaje seleccionado belga: "Muy feo señor Courtois. Porque yo te estado defendiendo y has tenido muy poca vergüenza. Y tenias que haber dicho 'Esa señora es una puñetera señora con mayúsculas y yo la he vapuleado'. Y por cierto, no te estás concentrando en el fútbol porque el otro día te metieron en Bélgica la de Dios es Cristo. Ala, he dicho”.

Antes de finalizar el tema, Carrillo explicó el verdadero motivo por el que se molestó con el guardameta del equipo blanco: "Lo que me duele es que yo he defendido mucho a ese hombre, que ha cometido un error tremendo porque tiene la bragueta demasiado suelta y él lo que ha hecho es dejarme por los suelos. Pero había quedado con un amigo mío en que el día que tuviera una oportunidad me iba a dejar dónde me tenía que dejar y me has vuelto a dejar por los suelos. ¡Pues ahora estoy aquí!".

