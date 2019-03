Messi se sincera: 'mi hijo me pregunta por qué no me quieren en Argentina'

Lionel Messi es considerado por muchos el mejor jugador del mundo. A nivel de clubes, ha conseguido lo que se ha propuesto; sin embargo, no es el mismo panorama que tiene con la Selección de Argentina, la responsabilidad es aún mayor, los resultados no han acompañado a la Albiceleste, razón por la que La Pulga ha sido altamente criticado, pues a consideración de muchos, no aporta el nivel que debería.

"Yo quiero ganar algo con la Selección. Cuando yo decidí volver tuve mucha gente en contra que me decía que estaba loco, que para qué, que no volviera: mis amigos, mi familia. Mi hijo de 6 años que ya entiende me pregunta: ¿por qué te matan en Argentina? ¿Por qué no te quieren en la Selección? ¿Por qué no te quieren ahí? Y yo le digo que bueno, que no son todos, que hay mucha gente que me quiere… Es difícil. No tenemos que estar todo el tiempo vendiendo humo, no voy a andar diciendo que amo a la Selección. No soy así, que digan lo que quieran", mencionó el astro argentino en entrevista en FM 94.7.

Foto tomada: Instagram

Ocho meses después del Mundial de Rusia 2018, el atacante del Barça decidió hablar del fracaso que tuvieron en la justa internacional, aseverando que pasó por momentos complicados. "Se hizo costumbre, darme cuando voy a la Selección, darme cuando no voy… Costó volver a hablar porque el golpe en el Mundial fue muy duro. Sólo pensé en encerrarme, en hacer el duelo solo, con mi familia. Intenté aislarme de todo, alejarme un poquito de la Selección, dejar pasar el tiempo y enfriarme. Esta generación fue maltratada 10 años. Vivimos cosas anormales, que se digan tantas barbaridades, tantas mentiras. Siempre tuvimos quilombos con el periodismo, por eso en un momento nos corrimos".

Foto tomada: Instagram

"A mi viejo lo metieron continuamente, que tenía poder para hacer cosas en la AFA. Nada que ver. Y la familia es la que sufre. Porque yo de última no escucho, no miro televisión. Cualquiera dice cualquier cosa y a la gente le queda eso. La gente compra todo lo que le dicen y después yo soy el hijo de puta, mi viejo maneja la AFA, hace lo que nosotros queremos. Y son todas mentiras… Pero no puedes salir a aclarar todo", sentenció.

Durante la larga charla que sostuvo el astro argentino, desmintió su 'apoderamiento' del que mucho se ha hablado que tiene dentro de la Selección. "Se hace difícil disfrutar con el entorno de la Selección. Yo me dedico a jugar y listo. Dicen que pongo a mis amigos y si la Selección fuera un club de amigos el Kun, por ejemplo, jugaría todos los partidos y la mayoría fue suplente No me meto".

