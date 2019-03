Roger Federer se instala en la final del Abierto de Miami

Tras una nueva exhibición de tenis efectivo, contundente y de alto nivel, el suizo Roger Federer avanzó este viernes a la final masculina del Abierto de Miami tras derrotar al canadiense Denis Shapovalov por 6-2 y 6-4 en semifinales.

.@rogerfederer now holds the record for most #ATPMasters1000 finals w/50! 🎉

📹: @TennisTV | #MiamiOpenpic.twitter.com/yldk5suXrc

— ATP Tour (@ATP_Tour) March 30, 2019