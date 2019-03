VIDEO: 'Hamburguesa espacial' aterriza en el estadio del Colchester United

El Colchester United de la cuarta división del futbol inglés vivió una situación insólita el pasado miércoles cuando a través de sus redes sociales dieron a conocer que una ‘hamburguesa espacial’ había ‘aterrizado’ en su campo de entrenamiento.

También te puede interesar

VIDEO: Aficionadas protagonizan brutal pelea en las gradas del Dodger Stadium

El hecho sucedió durante las primeras horas del miércoles, pero el personal del club hizo el hallazgo de una caja de poliestireno con una cámara GoPro en el interior algunas horas más tarde. El paquete no contenía nada que indicara su procedencia y por ello el club publicó imágenes del paquete en sus redes sociales para tratar de saber si alguien sabía cuál era su origen y más tarde recibieron una llamada de una persona que explicó el motivo por el que la caja con la hamburguesa y la cámara habían caído en su campo.

But there was no card inside, so we didn't really know what to do. Honestly, what DO you do with a frozen burger? Then the phone rang!#ColU pic.twitter.com/unxI7Uo7AO — Colchester United FC (@ColU_Official) March 28, 2019

La persona responsable de la 'hamburguesa espacial’ resultó ser Tom Stanniland, un youtuber de Sheffield, comunidad que se ubica a tres horas en coche del estadio donde cayó la caja y explicó que compró una BigMac en el McDonalds para mandarla al espacio en un globo climático y después comerla, la GoPro grabaría el inusual viaje, sin embargo, el plan no resultó cómo lo esperaba debido a que el paquete nunca salió de la tierra, además, perdió el rastro de la caja y no supo de ella hasta que se encontraba en posesión del Colchester.

So yes, this is the burger on its way up… #ColU pic.twitter.com/EqrUk3OoBX — Colchester United FC (@ColU_Official) March 28, 2019

El youtuber también dijo que el ‘experimento’ únicamente fue para entretener a sus seguidores, además comentó que el paquete únicamente ascendió 38 kilómetros y el espacio exterior se alcanza después de los 100 kilómetros por lo que su hamburguesa no salió de nuestro planeta, no obstante, al recuperarla la devoró.

And what do you do with a burger that's been in space? Well you have to try it, right? Right?#ColU pic.twitter.com/PjjmywKt8s — Colchester United FC (@ColU_Official) March 28, 2019

PUBLIMETRO TV