VIDEO: Iago Aspas rompe en llanto después de marcar doblete con Celta

El delantero español Iago Aspas nos regaló una de las imágenes más emotivas de la temporada en el futbol mundial. El goleador marcó un doblete con el que el Celta de Vigo remontó 3-2 al Villarreal, pero al salir de cambio rompió en llanto en la banca junto a sus compañeros.

La imagen del fin de semana.

Aspas, que llevaba un par de meses sin jugar por lesión, volvió hoy para ayudar a su Celta a salir de zona de descenso. Lo perdía 0-2 al medio tiempo y el tipo se echó el equipo al hombro y lo remontó.

Lo ganó el Celta 3-2 y así sale Aspas del campo pic.twitter.com/P6wU5sXvdc — Mr. Bojangles (@alfunks) March 30, 2019

Celta de Vigo, uno de los equipos del fondo de la tabla general de la liga española, perdía 2-0 al medio tiempo ante el Submarino Amarillo, rival directo en la lucha contra el descenso. Pero con el doblete de Aspas al minuto 86’ lograron darle vuelta al marcador en partido de la fecha 29.

El delantero ibérico regresó a las canchas tras tres meses lesionado y tuvo varios sentimientos encontrados.

"Las lágrimas han sido un poco por todo. Mi familia sabe todo lo que he sufrido en estos tres meses en los que no he podido ayudar a mis compañeros. No nos merecemos esta afición, el recibimiento que nos han hecho después de estar a cuatro puntos del descenso, cómo nos han animado después de ir 0-2 al descanso”, comentó al final del partido.

💬 @aspas10, autor de dos goles ante el Villarreal, analiza la épica remontada de equipo y afición en un partido vital.#CeltaVillarreal #ANosaReconquista pic.twitter.com/3AagpWOb7h — RC Celta (@RCCelta) March 30, 2019

El Celta, donde juega del defensa mexicano Néstor Araujo, es antepenúltimo de la tabla general y está a un punto del Villarreal para salir de la zona de descenso.

