Candidatos a la zaga del Real Madrid

Tal parece que con la llegada Zinedine Zidane, habrán cambios en la plantilla del Real Madrid que poco a poco se hace vieja por lo que ha llegado el momento de renovarla en algunos puestos y no sólo por la edad, sino por las necesidades del club merengue.

¿Debe un combate femenil estelarizar Wrestlemania?

No obstante, en los últimos días, se ha conocido que uno de los jugadores más exitosos y pilar de la defensa central junto con Ramos se plantea dejar al club qué dirige Zidane, es decir, Raphael Varane quien a sus 25 años lo ha ganado todo con los merengues: cuatro Champions League, dos Ligas, tres Supercopas de Europa, cuatro Mundiales de Clubes, dos Supercopas de España y una Copa del Rey, sumando 16 trofeos vestido de blanco, además de haber ganado la pasada Copa del Mundo con Les Bleus.

Sin embargo, esta temporada no tuvo un buen arranque, además que con la llegada de Militao al Madrid, peligra su titularidad, sabemos que el galo está preparado para competir por el puesto, sin embargo, quizá busca un nuevo reto en su carrera a pesar de haberlo ganado todo por lo que su salida no es imposible además de que los casi 200 millones de Euros que vale su cláusula de rescisión podrían ayudar al club a traer a nuevos refuerzos que son necesarios si el Real Madrid quiere regresar a los primeros planos del futbol europeo después de una temporada desastrosa en la que Zizou regresó para que el lugar a Champions League en LaLiga no se les escape.

Sabemos que Militao, primer fichaje del Madrid rumbo a la siguiente temporada puede actuar en distintas posiciones en la defensa, incluyendo lateral y medio de contención, sin embargo ¿Será suficiente Militao o habrá que traer a otro defensa central para reforzar el plantel? ¿Qué centrales serían los indicados para suplir al galo?

KALIDOU KOULIBALY

El central senegalés es uno de los mejores en su posición a nivel mundial, sin embargo, es pieza clave del esquema del antiguo estratega madridista y maestro de Zizou, Carlo Ancelotti, sumado a ello, el presidente del club napolitano, Aurelio De Laurentiis ha rechazado ofertas por más de cien millones de euros, además de que Manchester United y Chelsea sueñan con el defensa del Napoli.

El zaguero central nacido en Francia pero que representa al combinado senegalés, es fuerte, sabe cortar centros y tiene mucha astucia para barrerse cuando es necesario, es rápido y una garantía en la defensa que le hace mucha falta al club merengue.

MATTHIJS DE LIGT

El central de 1.88 metros, es garantía de liderazgo en la defensa del Ajax, equipo que le ha formado y en el que usa ambas piernas para tocar el balón, suele ir bien de cabeza en propia área o en el área rival.

Además, el zaguero de 19 años puede desempeñarse como mediocentro, sabe salir con el balón, da buenos pases largos y es rápido a pesar de su corpulencia saliendo con balón controlado para superar líneas usando el regate y puede tirar desde larga distancia gracias a su potencia, sin duda será un crack, su precio ronda los 70 millones de euros, a comparación de los 130 a 150 que pide Napoli por Koulibaly, sin embargo, parece estar más encaminado al Barcelona, aunque también puja Juventus por sus servicios.

VIRGIL VAN DIJK

Un jugador muy rápido, que le ha dado mucha fortaleza esta temporada al Liverpool en !a defensa, donde sabe salir con el balón, dar pases a sus compañeros, además sabe jugar muy bien con el balón en los pies y ya ha convertido goles en la actual temporada con los Reds, sin embargo, es pieza clave de Klopp y dudo mucho que lo dejen salir al Real Madrid.

¿ES SUFICIENTE CON MILITAO?

Hay que recordar que el club merengue cuenta con cuatro centrales: Varane, Ramos, Nacho y Vallejo.

Ante la poca acción de Vallejo, se preveía que sería el indicado para salir del club y dejar su lugar a Militao, sin embargo, la posible salida de Varane lo ha cambiado todo, pues no es lo mismo tener a Militao compitiendo por el puesto que encargarse ya de suplir a Varane.

El brasileño tiene 20 años, puede jugar como central, lateral, medio defensivo, es muy rápido y es muy bueno en el choque para ganar balones, sabe cabecear muy bien a la defensiva como a la ofensiva, destacando en los tiros de esquina gracias a su potencia aérea y no suele arriesgar en la salida con el balón, pero como ya dije es muy joven para adquirir la responsabilidad total de la central.

CONCLUSIÓN

Es evidente que ante la posible salida de Varane, Real Madrid tenga que contratar un central consolidado, ya que Militao es bastante bueno pero aún va empezando su carrera en Europa y sería un riesgo que los merengues no deben tomar.

Por otro lado, se ve difícil que Liverpool suelte a su central estrella, mientras que De Ligt está más cerca de Barcelona, por lo que a pesar de su precio, considero que Koulibaly es el adecuado, pues reúne las cualidades de seguridad que Real Madrid necesita para fortalecer su defensa, aunque habrá que ver si Florentino quiera abrir la cartera por un defensa pues lo que más le urge al cuadro merengue es un delantero que le asegure goles.