Real Madrid sí buscó a Miguel Layún

Miguel Layún fue uno de los grandes fichajes del Monterrey para el Clausura 2019 pero antes de su llegada a la Pandilla el defensa pasó por el futbol inglés, portugués y español; y estuvo cerca de fichar con el Real Madrid.

Durante una entrevista para Fox Sports, con Fernando Schwartz, Layún reveló que sí hubo un interés real del equipo merengue pero que lamentablemente para él no se pudo concretar.

"De hecho, tiempo después, me lo hizo saber el club mismo, porque no habían querido tocar el tema conmigo precisamente para que yo no pudiera ejercer algún tipo de presión para ir al club; cuando me lo comentaron, fue un poco desesperante saber que, a veces, ciertas informaciones no le llegan al jugador y, sobre todo, cosas que pueden ser tan importantes, que marquen tanto en la vida de nosotros”, declaró a Fox Sports.

🚨¡A LAYÚN SÍ LO CONTACTO REAL MADRID!🚨#FSRadioMX @Miguel_layun, en charla con @fersch_4, además, habló de la pretensión de la Lazio por sus servicios:

De igual forma dio a conocer que sí tuvo una oferta de la Lazio. “Tuve una oferta por parte de la Lazio, real, de ir a la Serie A; al final, es imposible que, alguien que no ha hecho nada bien, tenga ese tipo de oportunidades”, apuntó.

Por último, Miguel explicó que decidió regresar al futbol mexicano porque deseaba hacerlo mientras cuenta con nivel competitivo.