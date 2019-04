Boxeador muestra su rostro destruído después de una pelea

Scott Fitzgerald es un boxeador de 27 años que logró alzarse con la victoria el fin de semana ante Anthony Fowler, en una pelea encarnizada que se celebró en Liverpool por el título superwelter del Campeonato Internacional WBA, pero más tarde se publicaron unas imágenes que le dieron la vuelta al mundo.

Fitzgerald tenía los dos ojos cerrados, la nariz inflamada al igual que los labios, pero fue justo lo que su promotor quiso mostrar a los seguidores del pugilista, con la intención de que se reconociera más su importante victoria.

"¡El deporte más duro del mundo! ¡Respeta siempre a los luchadores! Nuevo campeón Internacional WBA, Scott Fitzgerald, después de una guerra del sábado", escribió su promotor, Eddie Hearn, en Twitter.

Fitzgerald sumó 13 victorias y nueve por nocaut, además de que consiguió un título más en su trayectoria y sobretodo el respeto de una afición inglesa exigente que pudo disfrutar de una pelea de poder a poder ante Fowler.

Huge win for @Scottfitz91 last night 👏 @afowler06 will come again 👊#FowlerFitzgerald lived up to the hype 🔥 pic.twitter.com/7xjqrMw7LX — Matchroom Boxing (@MatchroomBoxing) March 31, 2019