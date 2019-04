León le ‘coquetea’ a la venezolana Deyna Castellanos

Deyna Castellanos es una de las figuras de futbol venezolano y está próxima a convertirse en futbolista profesional por lo que el León le ofreció una invitación para que se integre con ellas.

Usain Bolt le gana una carrera a un mototaxi

Los narradores y comentaristas que le quedan a Televisa Deportes

La futbolista de 19 años estudia en Florida State y a través de Twitter lanzó la pregunta ¿dónde debe jugar ahora que se haga profesional?. Ni tardo ni perezoso, el club esmeralda le ofreció ser la primera extranjera en la Liga MX Femenil, además de invitarla al encuentro que tenían el lunes por la noche.

It’s time for me to go play pro. The question is where should I go? Any recommendations 🧐?

Looking forward to this new journey ⚽️⚽️🥅🥅 Thanks for your continued support. Let’s do this 💪🏻💪🏻

— Deyna Castellanos (@deynac18) April 1, 2019