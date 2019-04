Se filtra video de Jenny Sushe haciendo un lap dance en fiesta de Kubrat Pulev

Jennifer Ravalo, también conocida como Jenny Sushe, adquirió notoriedad a nivel mundial después de que el boxeador Kubrat Pulev la besara a fuerza durante una entrevista. Ahora vuelve a dar de que hablar al filtrarse un video en el que aparece haciendo un lap dance a un miembro del equipo del pugilista tras el incidente del beso.

Este fin de semana el equipo de Kubrat dio a conocer el video, que supuesta fue grabado a las tres de la mañana, en el que aparece Jennifer Ravalo dando un lap dance a unos metros de Pulev.

En la publicación de Facebook se señala que “si una mujer es asaltada sexualmente o amenazada de alguna forma por alguien de la compañía, probablemente no estaría ahí hasta las 6 de la mañana. Ella no se sentaría en el regazo de los diferentes hombres que la acompañan”.

El escándalo se desató el 23 de marzo cuando Pulev venció por nocaut a Bodgan Dinu, en California, Estados Unidos. Durante la entrevista, el búlgaro sujetó del rostro a la periodista de Vegas Sports Daily y le dio un beso en la boca. Jenny reaccionó sorprendida y sólo se limitó a decir “¡Dios mío!”.

Por otro lado, Kubrat declaró a la televisión búlgara que tiene una amistad con Jenny y que por eso la besó, además señaló que ella estuvo presente en la fiesta de la victoria. Aunque ella asegura que lo conoció ese día.

En un principio parecía que no sucedería nada; sin embargo, Ravalo decidió demandar a Pulev y su abogada, Gloria Alrred, solicitó a la Comisión Atlética del Estado de California que lo investigue y suspenda su licencia de boxeo.

Durante una conferencia de prensa Jennifer declaró “comencé la entrevista y, a la mitad, me agarró la cara y me besó. Me sorprendí, me avergoncé y no supe cómo responder. Luego caminé hacia una mesa para poner mis artículos en una mochila. Llegó él y apretó con ambas manos mi trasero. Luego se alejó sin decirme nada y se echó a reír. No alenté ni consentí a que el señor Pulev me besara o me agarrase por detrás”.

De igual forma señaló que esa misma noche un amigo la invitó a la fiesta y que sabía que habría más peleadores por lo que decidió asistir. Y que en esa fiesta Pulev asistió más tarde y que le pidió borrar el beso de la entrevista pero ella decidió publicarlo para que todo mundo viera lo que le hizo.

Mientras que la cantante de pop Andrea, que es novia de Pulev, le mostró su apoyo al boxeador publicando ese día una fotografía dándole un beso mientras estaban en el ring.