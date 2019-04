Selección mexicana cae un puesto en el Ranking FIFA

La Selección Nacional de México descendió un lugar en el ranking de la Federación Internacional de Futbol Asociación (FIFA) al colocarse en la posición 18 con mil 549 puntos.

Aunque el “Tri” descendió uno peldaño, sigue siendo la escuadra de la Confederación de Norteamérica, Centroamérica y el Caribe de Futbol (Concacaf) mejor posicionada, sobre Estados Unidos, que está en el escalón 24 gracias a sus mil 506 unidades.

El conjunto nacional encabezaría las Confederaciones de África, Asia y Oceanía; mientras que en la Unión de Asociaciones Europeas de Futbol (UEFA) ocuparía la posición 13 y sería sexto en la Confederación Sudamericana de Futbol (Conmebol).

April 4, 2019