'No te puedo decir que somos grandes amigos': Raúl Jiménez sobre 'Chicharito'

No cabe duda que Raúl Jiménez es el jugador mexicano del momento en el futbol europeo, tras sus buenas actuaciones en la Premier League los Wolves hicieron válida la opción de compra al Benfica, por lo que Jiménez estará en el equipo inglés hasta el verano de 2023, no obstante, en la Selección mexicana las cosas no serán tan sencillas rumbo al Mundial de Catar 2022 debido a la competencia directa con Javier Hernández por titularidad, sin embargo, el delantero del Wolverhampton confesó que ambos toman “de buena manera” la polémica que se crea al respecto pese a no ser los mejores amigos.

"Creo que lo vivimos de buena manera, nosotros estando juntos en la Selección nos reímos de ciertas cosas que la gente dice. No te puedo decir que somos grandes amigos porque no es una relación tal vez como la que llevo con Diego (Reyes), pero estando en la Selección nos llevamos muy bien”, confesó durante una teleconferencia organizada por el Wolverhampton.

El proceso mundialista de cara a Catar 2022 inició de forma muy positiva para el Tri, pues Gerardo Martino tuvo oportunidad de probar a Jiménez ante Chile y respondió con un gol, de la misma manera que lo hizo 'Chicharito' Hernández ante Paraguay por lo que Jiménez considera que el único que decidirá quién será titular es ‘El Tata’, además, manifestó que ambos se apoyan pese a la competencia.

"Somos excelentes compañeros que nos apoyamos en cada momento y la decisión de quien juegue será del entrenador que esté en el banco y estaremos peleando palmo a palmo para ver quién será ese delantero. "Sabemos que el que entre lo va a hacer bien y si al otro le toca entrar de cambio también lo tiene que hacer igual o mejor", expresó.

