¡Es oficial! Wolverhampton anuncia compra de Raúl Jiménez

El equipo del Wolverhampton Wanderers quedó encantado por las actuaciones del atacante mexicano Raúl Jiménez y apostó por hacer válida la opción de compra.

El hidalguense es nuevo jugador del club de West Midlands tras llegar a un acuerdo de junio de 2019 hasta el verano de 2023 luego que en la presente campaña está cedido por parte del Benfica, de Portugal.

Los “Wolves” destacaron en su portal oficial que Raúl Alonso se ha involucrado directamente en más de 20 goles del equipo y ha conseguido anotaciones valiosas para triunfos contra clubes como Tottenham y Chelsea.

