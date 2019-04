El nuevo récord histórico que Messi rompió con el Barcelona

Este sábado Messi tuvo una actuación redonda con el Barcelona, pues además de marcar el segundo gol en la victoria ante al Atlético de Madrid, prácticamente sentenció La Liga y acercó un pasó al campeonato a los blaugranas y por si fuera poco rompió un nuevo récord al convertirse en el jugador con más victorias en la historia de La Liga de España.

Messi se convirtió en el jugador con más partidos ganados en la historia de La Liga al llegar a 335 victorias, superando al histórico ex guardameta del Real Madrid, Iker Casillas, quien ahora juega para el Porto pero que durante su estancia en el club merengue celebró 334 triunfos. El astro argentino promete seguir acrecentando este récord histórico.

Previo al encuentro de este sábado, Messi fue nombrado como el jugador del mes de marzo y tras su anotación de esta tarde llegó a 33 goles en La Liga por lo que se mantiene como el mejor goleador de la temporada a 13 goles de distancia de su más cercano perseguidor, su compañero, Luis Suárez, quien marcó el primer gol del triunfo ante los colchoneros.

🔥3⃣3⃣5⃣🔥

Leo Messi now has more wins than any player in #LaLigaHistory! (335) pic.twitter.com/dEGc5G1BgB

— LaLiga (@LaLigaEN) April 6, 2019