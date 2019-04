Liga de Holanda jugará con balón inspirado en Rembrandt

Los clubes de fútbol de la liga holandesa jugarán la próxima temporada con una obra de arte.

Gimnasta se rompe ambas piernas en plena rutina de competencia

En conmemoración por el aniversario número 350 de la muerte de Rembrandt, la Eredivisie anunció que se empleará un balón oficial en el que estará impreso el rostro del artista, así como fragmentos de algunas de sus obras más destacadas.

El proyecto se realiza en conjunto con el Rijksmuseum de Ámsterdam, que está celebrando el “Año de Rembrandt”.

BREAKING: The unveiling of the new Derbystar Eredivisie ball took place today! ⚽️👨‍🎨

More to read⤵️https://t.co/a9CkTLA9Vu#eredivisie #onsvoetbal #rembrandt pic.twitter.com/N6bP3L6x7M

— Eredivisie (@eredivisie) April 8, 2019