Jordan es elegido como el mejor de la historia por jugadores de la NBA

Michael Jordan es una leyenda de la NBA y desde que hace años se debate si es el mejor basquetbolista de la historia. Ahora esta polémica se ha terminado después de que los actuales jugadores de la Liga le otorgaran este título a His Airness.

El sitio web The Athletic publicó una encuesta en el que 127 basquetbolistas eligieron al mejor jugador de la historia. Jordan recibió el 73% de los votos. LeBron James apenas recibió 11.9% y Kobe Bryant 10.6%.

La agencia AFP también recopila que en el sondeo se coloca a James Harden, de los Rockets de Houston, para ser el Jugador Más Valioso de la presente campaña con 44.3% de los votos; seguido Giannis Antetokounmpo de los Bucks (38.9%) y Paul George de Oklahoma (12.7%).

Michael Jordan brilló con los Bulls Chicago durante la década de 1980 y 1990. Con los Toros conquistó seis campeonatos de la NBA. También ganó 10 títulos de máximo anotador, 5 MVP de la temporada y 6 MVP de las finales.

