Gimnasta Samantha Cerio quiere caminar al altar en su boda

La gimnasta Samantha Cerio, quien protagonizó una fuerte imagen esta semana al romperse ambas piernas tras una rutina, se propuso un importante objetivo en su recuperación: caminar hasta el altar el día de su boda.

Cerio se comprometió en noviembre del año pasado con su novio Trey Wood y su boda será en dos meses, por lo que la estadounidense se propuso volver a caminar antes de su boda.

"Ella quiere caminar por el pasillo en su casamiento y esperamos que pueda hacer eso”, reveló su entrenador, Jeff Graba, quien también confirmó que la chica de 22 años sufrió roturas de ligamentos y dislocamiento de ambas rodillas. Graba también dijo que el evento fue "una de las noches más difíciles de mi vida".

La gimnasta fue intervenida quirúrgicamente el lunes y requerirá de un largo proceso de rehabilitación para volver a caminar.

I had the opportunity to visit @AuburnGym’s @sam_cerio this weekend. What a wonderful, inspiring young lady. I have no doubt she will overcome this injury and go on to do amazing things. pic.twitter.com/K3l79QYNDZ

— F. King Alexander (@lsuprez) April 8, 2019