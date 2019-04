Pagano y Psycho Clown apuestan por la final de la Copa MX

FC Juárez y América se enfrentarán este miércoles por el título de la Copa MX. El encuentro ha levantado grandes expectativas e incluso apuestas, como la que Pagano, luchador de la Triple A, lanzó a Psycho Clown.

"Si los Bravos pierden yo me pongo la camisa del América y es más hasta me pinto de amarillo y si ganan los Bravos tú te pintas tu máscara de la mitad de los Bravos y además te pones la camisa de los Bravos ¿Se arma o qué? Ahí está la apuesta Psycho Clown, espero su respuesta y aquí y en todos lados, sin Bravos no hay fiesta”, dijo Pagano.

Psycho Clown no lo dudó y aceptó el reto que le lanzó Pagano y de igual forma Máximo se unió a la apuesta.

Claro que si!! Acepto la apuesta #SomosTotalmenteÁguilas y queda cerrada ✍️🤝🤝 — PSYCHO CLOWN (@Psychooriginal) April 10, 2019

Los Bravos y las Águilas se verán las caras este miércoles en el Estadio Olímpico Benito Juárez en punto de las 21:00 horas.

El equipo fronterizo busca su primer título de la Copa MX, mientras que los capitalinos van por la sexta estrella, que los convertiría en los más ganadores del certamen; sin embargo, la última vez que ganaron fue hace 45 años.