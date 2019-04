VIDEO: Romano revela que aficionado nunca agredió a Marioni

Luego del penoso incidente donde el técnico de los Pumas de la UNAM, Bruno Marioni golpeó a un aficionado en Ciudad Juárez, mucho se ha especulado alrededor de la situación, pero fue el entrenador Rubén Omar Romano quien ventiló que el seguidor nunca agredió a su compatriota.

En el programa Fox Sports Radio, Romano estuvo como invitado y ventiló que él tiene, de buena fuente, una versión donde le dieron a conocer que el fanático que estuvo en el estadio donde los felinos fueron eliminados por los Bravos, nunca le pegó a Marioni, pese a que así lo explicó el estratega en la conferencia de prensa posterior al duelo.

"No fue una agresión así; así te la contaron a vos, a mí me la contaron diferente. Dicen que no, que no fue una patada, no le pegaron a él. Pudo haber sido un insulto”, comentó Romano a Daniel Brailovsky, cuando éste insistió en que el aficionado fue el primero que agredió al estratega de los felinos.