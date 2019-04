Técnico rival acusa a Hirving Lozano de “clavadista”

Leonid Slutsky, director técnico del Vitesse, acusó al futbolista Hirving Lozano de ser un "clavadista" luego de los dos penales que le marcaron a favor al mexicano en el partido del fin de semana entre el PSV y el Vitesse de la fecha 29 de la Eredivie.

El Vitesse iba arriba en el marcador en tres ocasiones, pero PSV logró empatar gracias a los penales que le marcaron al Chucky y que el mismo jugador convirtió en goles.

“Ese primer penal no es un penal. Hirving Lozano es un clavadista. Pero el árbitro ni siquiera mira las imágenes. Serdar Gözübüyük es el peor árbitro del mundo. Él ya nos ha puesto en desventaja en el partido de ida contra el PSV. Y también de Feyenoord”, declaró Slutski al diairo De Gelderlander.

Lead up to Chucky Lozano's foul and PK in the 91'. PSV really needed to take home at least one point to stay level with Ajax at top of the table. 3-3 FT #Eltrieng #Mexicansabroad pic.twitter.com/Eke0xH28pt

— J.Pablo 🌵⚽✊🏽 (@Mexicans_Abroad) April 7, 2019