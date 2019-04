Florent Malouda se enteró que fue despedido del FC Zurich a través de Twitter

El ex centrocampista de Francia Florent Malouda se enteró por Twitter que el equipo de fútbol suizo FC Zurich lo ha despedido.

“¿En serio? No lo sabía”, escribió Malouda tras el anuncio de Zurich en la red social.

El francés, de 38 años de edad, ayudó a Chelsea a ganar la Liga de Campeones en el 2012 y jugó en la final del Mundial del 2016 contra Italia. Desde febrero era técnico de Zurich.

No es el primer revés de Malouda con Suiza. El año pasado perdió un fallo en el Tribunal de Arbitraje de Deportes contra Guyana Francesa, en que perdió un partido de la Copa de Oro del 2017 por haber jugado cuando era inelegible.

really I didn't know that..??

— Florent Malouda (@realflorentm) April 11, 2019