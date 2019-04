Será como un Clásico regio: 'Gallito' Flores

¿Cómo te sientes a horas de entrar a la jaula para enfrentar a Levy Marroquín?

— Excelente, me siento muy contento de que llegue la hora. Estamos más que listos, ya se dio el peso, me faltaban algunas libras, pero ya se llegó al peso.

Yo vengo a hacer mi trabajo, vengo a ganar y estoy contento de poder enfrentarlo, de concretar esta pelea.

Una vez se intentó pactar esta pelea. ¿Cómo te sientes ahora que se les presenta esta nueva oportunidad?

— Creo que la oportunidad se le está dando a él. Esta pelea estuvo a punto de concretarse y por cosas ajenas a mí no se dio. Al final del día es una pelea que todo mundo quiere ver aquí en Monterrey, vamos a darle al público lo que quiere y lo que merece.

Ambos peleadores son de Monterrey. ¿Qué hacer para ganarse el apoyo del público?

— Yo creo que el público se va a dividir en dos, yo toda mi carrera la he hecho aquí en Monterrey, aquí crecí, soy de aquí, tengo sólo dos años y medio viviendo en Estados Unidos por mi preparación, pero eso no significa nada, la gente siempre me ha apoyado bastante. Él también tiene gente que lo apoya, pero arriba de la jaula sólo vamos a estar él y yo, y al final del día la gente sólo va a disfrutar.

Monterrey se va a dividir en dos como si fuera un Clásico de Rayados y Tigres. La gente que conoce nuestras carreras sabe que es un clásico, es una pelea que ya se quería hacer desde hace mucho.

¿Cómo fue la preparación para esta pelea?

— Siempre me preparo a conciencia en todas la áreas, mi cuerpo está preparado físicamente para aguantar de tres a cinco rounds. Estoy acostumbrado a trabajar bajo presión, estoy seguro de que lo puedo noquear, si lo puedo atrapar lo voy a noquear, si puedo lucharlo, lo voy a luchar.

Es una pelea y hay un 50% de posibilidades, va a ganar el que sea más talentoso, el más inteligente, simplemente el que sea mejor peleador.

¿Con qué estilo de pelea te sientes más cómodo?

— Yo me siento muy bien de pie, porque empecé con el taekwondo, después me fui al kick boxing y luego al MMA; me siento bien con mis manos, con mis patadas. Yo creo que todo el mundo ha visto que me siento bien peleando de pie, pero mis preparaciones son más completas, lucho con gente de todo el mundo, he mejorado mucho en mi lucha, he mejorado mucho.

¿Qué es lo más peligroso que has visto en Marroquín que debes cuidar en la jaula?

— Lo único peligroso que le veo a Levy es su fuerza, tiene fuerza mental, es un peleador muy seguro, tiene mucha habilidad, tiene fuerza, lo hemos visto con sus llaves, pero no veo mucho peligro hacia mí, sé que puedo controlarlo, puedo hacer las cosas a mi manera, puedo salir con la mano arriba sin mucho problema.