VIDEO: Este fue el discurso de Marchesín previo a jugar la final de Copa MX

Agustín Marchesín se ha consolidando como uno de los líderes de las Águilas del América, muestra de ello es el discurso que el guardameta argentino compartió con el equipo previo a disputar la final de la Copa MX ante FC Juárez en el Estadio Olímpico Benito Juárez.

Te puede interesar: Jaime Munguía está dispuesto a enfrentar a GGG después de Hogan

"Muchachos, primero que nada felicitarlos, hace cuatro meses ganamos una final, y no tengo duda de que esta la vamos a ganar. No importa si no le dan importancia, nosotros le damos importancia, el grupo entero sabemos la importancia de esta Copa. Yo quiero llegar a mi casa y que mi hijo me vea como un campeón cuando sea grande", fueron las palabras del arquero.

El conjunto de Coapa venció por la mínima al equipo de Ascenso, campeonato con el que se convirtieron oficialmente en el equipo más ganador de México, pues tanto en Copa, Liga y Concacachampions, tienen el récord de títulos.

TE RECOMENDAMOS