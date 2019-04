Marc Crosas sufre asalto a punta de pistola en la CDMX

Marc Crosas denunció a través de su cuenta de Twitter del lamentable momento por el que atravesó en la Ciudad de México, gracias a la delincuencia que existe, pues sufrió un asalto mientras se encontraba en el tránsito el pasado viernes 12 de abril.

"Después de 8 años viviendo en México, ayer por la tarde sentí miedo por primera vez. Me asaltaron a punta de pistola en el tráfico. 20 segundos de terror que no cambiaran por nada lo que siento por mi país. Está en todos mejorarlo día a día y no voltear a ver hacia otro lado", fue el mensaje que publicó en dicha red social.

El ex futbolista y actual comentarista de Univisión Deportes recibió comentarios de sus seguidores y colegas, que externaron su apoyo, mencionando que a pesar de lo sucedido, todo quedó en el susto y por fortuna él se encuentra bien.











