Chivas no va a descender: Mariano Varela

El próximo año futbolístico será sumamente complicado para Chivas, pues comenzará en los últimos lugares de la tabla porcentual. El riesgo de perder la categoría estará de nuevo presente, como en 2015. Pero el director deportivo de la institución, Mariano Varela, asegura contundente: “Este equipo no va a descender” .

Los mejores memes de la jornada 14 del Clausura 2019

Las chicas de la jornada 14 del Clausura 2019

“No tenemos que pensar en eso, aunque está ahí, me tocó vivirlo en su momento con ‘Chepo’. Me acuerdo perfectamente un partido en la cancha de Lobos (contra Puebla) que íbamos perdiendo 1-0 y al final le dimos vuelta con dos goles del ‘Cubo’ y el equipo se destapó. No volvimos a perder, llegamos a semifinal si mal no recuerdo, porque es un torneo diferente estar abajo”, explicó este domingo.

“Es la realidad de nosotros, hoy tenemos tres partidos e insisto, este equipo no va a descender. Se los digo: no va a descender. Vamos cada quien a poner su esfuerzo para tener un plantel, analizar, porque seguimos nosotros. A veces piensan que nosotros estamos tranquilos, pero seguimos analizando, pensando y visualizando el siguiente torneo. No dejamos de trabajar, se los digo sinceramente”, sentenció el directivo.

Ahora, la institución no le queda más que aceptar las cosas como son. “Es una crisis, es algo qué hay que asumir, es una realidad. No puedes decir que es un mal momento. Es una crisis. Le podemos poner fracaso, porque es un fracaso. Hay que darle vuelta a la página. Este equipo no puede estar así”, señaló Mariano Varela.

Pese a todo, Mariano Varela aseguró que dentro del plantel no hay problemas. “No, yo te puedo decir que dentro del vestidor, por lo regular se menciona que cuando no se dan los resultados, el vestidor está roto. Y no es cierto, te lo aseguro que no. Hemos traído grandes seres humanos, en el grupo no hay eso. Siempre es común decir que está partido, pero no señores, yo estoy día a día con ellos y el grupo está unido, está preocupado”, detalló.

“Estamos muy preocupados, la verdad que la situación es difícil. Hoy hemos cambiado al técnico, llega Tomás, lastimosamente no conseguimos el resultado. Es difícil hasta salir de casa, hay una vergüenza con nuestra afición que siempre está ahí y no se merece un equipo que esté en esta situación”, concluyó Mariano Varela.