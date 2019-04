Hamilton se corona en el GP de China, 'Checo' terminó octavo

El piloto británico Lewis Hamilton mostró su jerarquía y con autoridad triunfó en la carrera mil de la historia de la Fórmula 1, que se disputó este domingo con el Gran Premio de China.

Sin que hubieran tantas emociones en el Circuito Internacional de Shanghái, a pesar de que era una competición especial, el vigente campeón de la máxima categoría del deporte motor dominó de principio a fin para subir a lo más alto del podio.

Hamilton le arrebató el primer lugar a su compañero de Mercedes, el finlandés Valtteri Bottas, desde el inicio de la carrera denominada F1 1000 y desde ese entonces no soltó la punta, solo cuando entró a pits pasados los 23 giros, de 56 pactados, pero después recuperó el lugar de privilegio.

Sin despeinarse, el británico aprovechó a que Bottas le fue mal en la largada para colocarse en el primer lugar y sumar su segundo triunfo en la presente Temporada 2019 de la Fórmula 1 y de paso logró su sexta victoria en el GP de China, pero lo más importante escribió su nombre con letras de oro al obtener el triunfo en el GP 1000. El británico también ganó la carrera 900 en Bahréin.

De paso, Hamilton presumió de su victoria 75 en la Fórmula 1 gracias al potencial de su monoplaza y buena estrategia donde jamás puso en duda el triunfo contra un Bottas que se ubicó en el segundo puesto.

Tal fue el dominio de Mercedes que a ambos pilotos les alcanzó para ingresar a pits en dos oportunidades sin que eso permitiera a pilotos de Ferrari o de Red Bull siquiera acariciar el primer lugar o liderar alguna vuelta.

En el tercer lugar llegó el alemán Sebastian Vettel, de Ferrari, quien mostró mayor velocidad que su coequipero monegasco Charles Leclerc, quien por órdenes del equipo tuvo que dejar pasar al teutón para siquiera poner a alguien en el podio.

El monegasco, de poder ganar la carrera pasada en Bahréin, ahora se fue con un sabor agridulce pues además de recibir la orden de la escudería italiana, acabó hasta el quinto sitio por detrás del holandés Max Verstappen, de Red Bull.

