Fidel Kuri reconoce que el descenso le convenía al Veracruz

Fidel Kuri, dueño del Veracruz, aseguró que a él le convino que los Tiburones Rojos descendieran porque así podrá empezar de cero el próximo torneo.

"A veces perdiendo se gana y definitivamente que bueno que hay que pagar 120 millones de pesos para poder seguir”, declaró Kuri Grajales en el programa ‘Calla y Escucha’ de ESPN.

Si bien aceptó que pagar para mantener la categoría no es lo mejor deportivamente hablando, para el club es mejor iniciar de cero en la tabla porcentual en el Apertura 2019.

"A mí me convenía descender, porque si me suman todos los torneos anteriores iba a quedar yo peor a como estoy”, señaló.

Sobre la renuncia de Robert Dante Siboldi, Fidel expresó su preocupación pero aseguró que harán las cosas mejores para el próximo torneo.

“La salida de Siboldi sí me preocupa, me lastima, me duele, porque lo traje con todas las intenciones de que siguiera. ‘Vamos a hacer las cosas bien, prepararnos para el próximo torneo’ (Le dijo). Él dice y tiene razón, los resultados se tenían que haber dado en los primeros seis-siete partidos y no se dieron”, agregó.