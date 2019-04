Jonathan dos Santos confiesa que no se sentía valorado en el Tricolor

Jonathan dos Santos formó parte de la Selección mexicana que participó en el Mundial de Rusia, 2018; sin embargo, aseguró que no se sentía parte del equipo, situación que cambió con la llegada de Gerardo Tata Martino.

"No te voy a mentir. Sí, en el pasado no me sentí valorado, no me sentía como un jugador más de la Selección, sentía que estaba ahí por estar, pero son decisiones de cada director técnico. Ahora estoy muy contento por las oportunidades que me da el míster (Gerardo Martino); aunque nos conozcamos desde hace tiempo no quiere decir que vaya a jugar o que me ponga, pero sí es cierto que me ha cambiado el hecho de ir con más ganas", declaró en entrevista a Fox Sports.

El menor de los Dos Santos señaló que siempre tuvo las ganas de ayudar al Tricolor pero que le faltaba que los valoraran más. "Por ganas siempre las he tenido, pero estando ahí te quieres sentir valorado, parte del equipo, y yo no me sentía así. Si un grupo quiere tener éxito todos deben de sentirse importantes”, comentó.

Jonathan también fue cuestionado sobre si Carlos Vela debe ser convocado a la Copa Oro, a lo que respondió que no le corresponde esa decisión pero aseguró que es uno de los mejores jugadores de México.

"Yo no me puedo meter en ese tema, pero sabemos que Carlitos Vela es un grandísimo jugador. Es un genio. Para mí es uno de los mejores jugadores de México, del Mundo. Tiene una calidad que ha demostrado en la MLS, para él es como estar jugando en las básicas. Se le hace muy fácil. No sé si vaya a ir o no, pero Carlos Vela siempre tendría que estar en Selección Mexicana. Pero es tema del entrenador y del mismo Carlos Vela”, agregó.