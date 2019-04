Lawrence Cherono gana el Maratón de Boston en dramático final

El bicampeón del Maratón de Boston llegó a la calle Boylston con una ventaja apenas ligera respecto de dos rivales. Tenía a la vista la meta. Pero uno de sus adversarios era Lawrence Cherono, el más rápido de los competidores, quien explotó a tope esa virtud.

Cherono superó a Lelisa Desisa justo antes de la meta, para conquistar la edición número 123 del Maratón de Boston, con un tiempo de dos horas, siete minutos y 57 minutos. Fue la primera victoria del keniano en uno de los grandes maratones.

El etíope Desisa, quien conquistó la carrera de 2013 enlutada por los atentados dinamiteros cerca de la meta y quien logró su segundo triunfo en 2015, aflojó el paso al percatarse de que estaba vencido, y finalizó a dos segundos del triunfador. Kenneth Kipkemoi fue tercero, otros ocho segundos detrás, para figurar entre siete kenianos que se ubicaron en los 10 primeros puestos.

Lawrence Cherono beats Lelisa Desisa by one second to win Boston Marathon. pic.twitter.com/GdrngBNOlB

— Nick Zaccardi (@nzaccardi) April 15, 2019