Siboldi renuncia al Veracruz tras escandalosa goleada

Robert Dante Siboldi dejó de ser el entrenador de los Tiburones Rojos del Veracruz después de que este lunes la directiva del club aceptara su renuncia.

El estratega dio un paso a costado después de que los escualos fueran goleados 9-2 por el Pachuca, en la jornada 14 del Clausura 2019.

Primero mostrar disculpas a la afición, a la institución, a Fidel (Kuri), por el espectáculo que dimos no el pasado sábado en Pachuca. No es lo que trabajamos, no es lo que habíamos planeado pero así se dieron las circunstancias, no pretendemos quedar en la historia de esa manera”, dijo Siboldi en conferencia de prensa.

Fidel Kuri Grajales, dueño del equipo, deseaba que Robert Dante se mantuviera en el equipo pero, el técnico uruguayo aseguró que se va porque no obtuvo la respuesta esperada de los jugadores.

"Siempre manifesté que mientras tuviera el apoyo de la directiva y la respuesta de los jugadores yo seguiría adelante, hoy damos un paso al costado porque tenemos el apoyo de la directiva, pero no tenemos la respuesta o no tuvimos la respuesta de los jugadores, por eso creemos que lo más conveniente es que demos un paso al costado”, señaló.

Siboldi llegó al Veracruz el 5 de diciembre de 2018 con la misión de salvarlo del descenso, cosa que no pudo evitar. Deja a los Tiburones rojos en el Clausura 2019 con un saldo de cero triunfos, cuatro empates y 10 derrotas. En la Copa MX dirigió otros cuatro partidos, en los que ganó dos, empató uno y perdió uno.