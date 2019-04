VIDEO: Defensa festeja gol frente a afición rival y desata invasión de cancha

Cosmin Moti, defensa del PFC Ludogorets de la Liga de Bulgaria, desató una invasión de cancha después de anotar un gol y festejar frente a la afición del Levski Sofia.

Moti marcó desde los once pasos al minuto 80 y corrió a festejar ante los aficionados que estaban detrás de la misma portería. Los seguidores del Levski no soportaron la provocación e ingresaron a la cancha para intentar agredir al jugador.

La policía intervino y pudo detener al principio a algunas personas, pero después se salió de control la afición y llegaron hasta la zona de bancas.

Moti, que ya tenía una tarjeta amarilla, fue amonestado nuevamente por actitud antideportiva y se fue expulsado. En su camino a los vestidores, algunos aficioandos del Levski intentaron agredirlo y uno de ellos destruyó el tunel por donde pasó el jugador.

Surreal stuff in Bulgaria!!! Romanian defender Moti gets sent off, then has to leave the pitch under police escort!!! Fan JUMPS on the tunnel to kick him!!! Incredible scenes in tonight's derby between Levski and Ludogorets!!!! pic.twitter.com/TNTF03zhgP

— Emanuel Roşu (@Emishor) April 14, 2019