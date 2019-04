Héctor Herrera sueña con ganar la Champions y afirma que no regresará a México

El centrocampista mexicano Héctor Herrera, del Porto, aseguró que tiene como sueños principales conseguir la Champions League y consagrarse como campeón de un Mundial antes del final de su carrera como futbolista profesional.

“Mi sueño es ser campeón en la Liga de Campeones y ser campeón con México en un Mundial”, afirmó el otrora futbolista del Club Pachuca a unas horas del partido de vuelta de los cuartos de final de la Champions League ante Liverpool.

Herrera sabe lo que es jugar la Liga de Campeones con el Porto y, además, tiene experiencia en los Mundiales, al ser considerado dentro de la plantilla mexicana para Brasil 2014 y Rusia 2018, campeonatos en los que la selección nacional fue eliminada en los octavos de final.

De igual forma, Héctor Herrera señaló que todo encuentro de Champions es una experiencia inolvidable, pero sentenció que estancarse en los cuartos de final trae consigo un sabor agridulce, por lo que buscarán hasta el último minuto su pase a semifinales.

En una entrevista con el diario Marca, el mexicano también hizo hincapié en el torneo portugués: “Es una recta final del campeonato bastante competitiva entre los dos equipos (Porto y Benfica). Todo dependerá del equipo que sea más maduro, más consistente y más fuerte. Está claro que el equipo que cometa un error perderá el campeonato”.

Asimismo, el centrocampista mencionó que su primer año en tierras lusitanas fue superior a sus expectativas, esto derivado de la obtención del título liguero que el Porto cosechó tras cuatro años de sequía. Además, se dijo impresionado por el ambiente futbolístico que se vive en Portugal y agradeció a los fanáticos el recibimiento que tuvo desde el primer día.

Por otro lado, y a pesar de los momentos complicados que ha vivido lejos de territorio mexicano, nunca replanteó la idea de regresar: “Cuando llegaron los momentos difíciles nunca me pasó por la cabeza regresar a México. No porque lo menosprecie o no lo extrañe, simplemente quiero seguir demostrando que tengo la capacidad para seguir jugando en Europa. Quiero seguir compitiendo contra los mejores y los mejores jugadores están en Europa”.

Herrera aseguró que la obtención de la nacionalidad portuguesa fue en función del cariño que siente por el país que lo acogió desde hace seis años, en 2013, cuando llegó procedente del Pachuca.

Con el club lusitano, el centrocampista consiguió hacerse del gafete de capitán y ha logrado 34 goles y 34 asistencias en 239 cotejos efectuados.