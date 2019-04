Mujeres exhiben a jugadores de Santos en un bar

El tiempo libre de los futbolistas es muy reducido, dado a sus entrenamientos y compromisos que sostengan con sus clubes; sin embargo, cuando tienen la oportunidad de divertirse lo hacen, tal como sucedió con algunos jugadores del Santos, aunque no todo terminó como se hubiera planeado.

Y es que una joven exhibió a algunos elementos del conjunto lagunero mediante una publicación realizada en Facebook, la cual borró horas después. En ella subió algunas fotografías de los futbolistas, entre los que se encuentra Eduardo Aguirre, Gerardo Arteaga y José Juan Vázquez.

"Ayer estaba en un bar con una amiga, unos chicos nos mandaron unas bebidas que NO nos tomamos, luego nos invitaron a beber con ellos y les dijimos que no, y se fueron. Hoy en la mañana me enteré de esto… No sabíamos que eran jugadores del Santos", comentó la joven que tiene como usuario Fanny Aguilar.

