Peleadora de MMA golpea a hombre que se masturbó frente a ella

Vaya suceso que aconteció en Brasil, pues Joice Vieira, una peleadora de Artes Marciales Mixtas golpeó brutalmente a un hombre que intentó masturbarse frente a ella y una amiga mientras se realizaban una sesión fotográfica.

El hombre que lleva el nombre de Josinei Ferrerira miró fijamente a las mujeres que posaban ante la cámara, ellas se percataron, pero creyeron que era un hombre que únicamente las miraba, pero cuando se le quedaron viendo fijamente, notaron que se estaba masturbando.

"Cuando lo miré bien, noté que él estaba con el pantalón abajo y de pie en el camino por donde pasaba gemte a toda hora, incluso niños. Estaba haciendo ruidos y gimiendo", mencionó Vieira en entrevista con Folha de Sao Paulo.

Al ver lo que el hombre estaba realizando, la también luchadora, no lo pensó dos veces y fue con él para agredirlo, el sujeto intentó defenderse a puño cerrado, hecho que enfureció aún más a la deportista. "El golpe que me dio, me sacó más rabia, quería matarlo de tanto golpearlo".





