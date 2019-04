Revelan calendario de la temporada 100 de la NFL

La NFL presentó el calendario de la temporada regular 2019, la cual comenzará el próximo jueves 5 de septiembre con el partido entre Packers de Green Bay y Bears de Chicago.

La temporada número 100 de la Liga tendrá como partido estelar en su primer domingo el enfrentamiento entre el campeón Patriots de Nueva Inglaterra y Steelers de Pittsburgh.

Asimismo, como se acostumbra, habrá dos partidos en el primer lunes por la noche en los que se medirán Texans de Houston ante Sanints de Nueva Orleans y Broncos de Denver contra Raiders de Oakland.

The 2019 NFL Schedule is HERE! #NFLScheduleRelease pic.twitter.com/e8ON4iq9iz

— NFL (@NFL) April 18, 2019