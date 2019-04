Varela desmiente indisciplina de jugadores de Chivas

Mariano Varela, director deportivo de las Chivas, salió al paso para aclarar los rumores que se han desatado sobre una supuesta indisciplina en la que incurrieron Josecarlos Van Rankin, Miguel Ponce y Eduardo López, y por lo que serían sancionados por el club.

El directivo aseguró en entrevista para TDN que se ha exagerado con la información y que la institución no sancionará a los señalados.

“Por supuesto es un tema de sensibilidad, pero también hay que afirmar que se declaran cosas que no son ciertas. Se habla de que fueron a altas horas de la noche, mujeres y alcohol. Hablé con los jugadores, fueron a comer y yo creo que es sólo un tema de sensibilidad y en ciertos momentos hay que evitar eso, porque la gente sabe que estamos en un momento complicado. Se está hablando de más y se están inventando cosas”, dijo.

Varela aclaró que sí existe un reglamento interno que hay que respetar pero que también le cree a sus jugadores. “Tenemos un reglamento interno que es bien claro. No me gusta estar ventilando situaciones, hay un reglamento y estamos haciendo una evaluación. Yo le creo a mis jugadores. Si hay un video que me lo demuestre, si hay algo así, no tengo problema en afrontarlo”, comentó.

Por último, dio a entender que el Clausura 2019 está casi terminado para las Chivas por lo que iniciarán a trabajar de cara al próximo torneo para recomponer el camino.

“Tenemos que empezar a planear el próximo campeonato. Buscaremos jugadores que rindan y sepan dónde están parados. Este plantel está para más, tendría que estar en zona de clasificación”, agregó.