Aficionado del Benfica viaja casi 3 mil Km y termina en la ciudad equivocada

La pasión por el futbol no tiene fronteras. Los aficionados más apasionados son capaces de viajar miles de kilómetros con tal de apoyar a su equipo. Este es el caso de Álvaro Oliveria quien viajó 2,861km para ver al Benfica ante el Eintracht Frankfurt, en la Europa League; sin embargo, cometió un pequeño error y llegó a otra ciudad.

Álvaro Morales le recuerda a Faitelson el golpe de Cuauhtémoc Blanco

Desalojan gimnasio del 'Fantasma', Comisionado de Lucha Libre en la CDMX

Oliveira y un amigo partieron de Portugal rumbo a París, su primera parada. De la capital francesa se desplazaron a Frankfurt. Lo malo para ellos es que llegaron a Frankfurt an der Order y no a Frankfurt am Main, donde se ubica la CommerzBank Arena, casa del Eintracht.

Al estar a seis horas de distancia, Álvaro terminó moviéndose a Berlín donde vio el partido en el que su equipo perdió (2-0) y quedó eliminado del torneo de la UEFA.

El joven documentó su travesía en redes sociales por lo que su historia llegó a la prensa alemana e internacional, lo que provocó que recibiera cientos de mensajes de consolación, por lo que al final tomó con buen humor lo sucedido.